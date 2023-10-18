Литва відремонтує пошкоджені в Україні танки Leopard

Литовська армія разом із фахівцями з Німеччини проведуть ремонт українських танків “Леопард”, які пошкодилися під час важких боїв.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба литовської армії.

“Литовська армія у співпраці з німецьким оборонно-промисловим комплексом проведе в Литві ремонт танків “Леопард”, які були доставлені з бойових дій в Україні. Після відновлення їхніх технічних можливостей ці танки повернуться на передову”, – йдеться в повідомленні.

Пресслужба також повідомила, що Литва вже провела ремонт та повернула до України самохідні гаубиці “PzH2000”.

У литовській армії наголосили, що група українських механіків пройшла підготовку в Литві з ремонту гаубиць, які втратили свої технічні характеристики через інтенсивне використання, і вміння ремонтувати техніку в умовах бойових дій є надзвичайно важливим.