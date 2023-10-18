Строк дії електронного рецепта збільшився з 30 до 90 днів – МОЗ

Зміни у строках дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнти купують за власні кошти, набули чинності. Тепер цей строк становить 90 календарних днів, що втричі більше, ніж раніше (30 днів). Ця ініціатива спростить процес отримання та погашення е-рецепта для курсу лікування до 90 днів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Важливо зауважити, що строки дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишаються незмінними і складають 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або видаються на пільгових умовах, а також на екстемпоральні лікарські засоби, строк дії становить 30 календарних днів.

Погасити електронний рецепт все ще можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоров’я. Для зручності пацієнтів Міністерство охорони здоров’я розробило дашборд “Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом”, який дозволяє знайти доступні аптеки у вашому регіоні. Просто виберіть область і населений пункт, де ви проживаєте, і отримайте перелік аптек, які відпускають ліки за е-рецептом.

Міністерство охорони здоров’я також наголошує на важливості правильного використання рецептурних ліків, оскільки неправильне застосування може призвести до серйозних побічних ефектів, залежності або ризику зловживання. Варто пам’ятати, що наркотичні ліки тепер видаються лише за електронними рецептами.