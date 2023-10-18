Серіал «Спадкоємці» отримав українську доріжку на MEGOGO: головного персонажа озвучив Малуха

18–го жовтня на медіасервісі MEGOGO премʼєра 4-го сезону «Спадкоємці» – популярного серіалу від НВО з озвучкою українською мовою. Озвучування на замовлення медіасервісу створила студія Sunnysiders Audiovisual.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє компанії.

Головний персонаж «Спадкоємців», власний Король Лір проєкту, голова сімейства Лоґан Рой в українській локалізації отримав голос легенди українськомовного дублювання, актора театру й кіно – Євгена Малухи. Малуха відомий за озвучуванням таких культових персонажів, як Альф, Гомер Сімпсон та Доктор Хаус.

Нагадаємо, фінальний епізод «Спадкоємців» побачив світ наприкінці травня 2023-го. За своєю масштабністю серіал ставлять в один ряд з іншими епічними проєктами: «Твін Піксом», «Грою престолів» та «Чорнобилем». Четвертий і останній сезон став однією з головних кіноподій цього року.

Усі 4 сезони «Спадкоємців» вже зараз можна переглянути ексклюзивно на медіасервісі MEGOGO українською мовою від Sunnysiders Audiovisual. Весь контент НВО доступний за передплатами «Максимальна» або окремою передплатою НВО.

Дотримуючись мети — 100% контенту HBO українською мовою, медіасервіс активно інвестує в створення українських доріжок для контенту, які не мають українського перекладу. Зокрема над озвучуванням працює власна студія MEGOGO Voice, а також ряд українських студій, що виготовляють переклад на замовлення MEGOGO.