У Вінниці побудувaли потужну дaхову сонячну електростaнцію зaгaльною потужністю 100 кВт. Зaзнaчaється, що стaнцію було створено нa бaзі трaмвaйного депо КП «Вінницькa трaнспортнa компaнія».

Про це інформує Amazing Ukraine.

За даними міськради, встановлення сонячної електростанції дозволить значно зменшити споживання електроенергії, яку використовує дане підприємство, і забезпечити його роботу принаймні частково під час можливих перебоїв в електропостачанні.

Зазначається, що будівництво електростанції тривало два тижні. Протягом цього часу фахівці встановили 240 сонячних панелей, загальна площа яких складає 1 150 квадратних метрів.

Представники департаменту транспорту та міської мобільності у Вінниці підкреслюють, що головною перевагою встановлення сонячної електростанції є економія, оскільки тролейбусне депо тепер частково може забезпечити себе електроенергією.