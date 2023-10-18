ЗСУ збили 4-й за тиждень російський літак Су-25

Українським військовим вдалося збити ще один російський літак Су-25 на Таврійському напрямі у Запорізькій області.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Шпутун.

Зазначимо, що Су-25 – це радянський одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі.

Основне озброєння штурмовика – бомби вільного падіння та некеровані ракети С-8, С-13, С-24 та С-25, якими літак наносить безпосереднє ураження наземним силам.

Наразі воїни ОСУВ “Таврія” продовжують наступ – мають частковий успіх південніше Роботиного Запорізької області.