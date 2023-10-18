В Україні створили понад 1800 “Класів безпеки”

Україна запровадила 1983 “Класи безпеки”, які призначені для навчання дітей основам безпеки. Ця ініціатива є спільним проєктом Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства освіти.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Більшість навчальних аудиторій оснащено відповідним обладнанням та ігровими зонами. Це дозволяє якісно доносити інформацію про ризики та небезпеки в усіх сферах життєдіяльності. Зокрема, йдеться про пожежну безпеку, відпочинок на воді, дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій, надання першої домедичної допомоги та інше.

“Наша головна ціль була не зробити «Класи безпеки» заради «Класів Безпеки». Він має відрізнятися від колишніх радянських класів безпеки життєдіяльності, де були лише листівки та плакати. Ми ставили за мету, щоб дітям було цікаво туди повертатися. Щоб у дітей було бажання привести в той клас своїх друзів” – зазначив Олександр Чекригін, директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України.

Також у рамках проєкту Дитячого фонду ООН UNICEF Ukraine створені також 15 мобільних пересувних класів безпеки. Вони функціонують на прифронтових територіях та деокупованих зонах. Заняття проводять у безпечних місцях за наявності поруч розташованих укриттів. З початку року вже провели 5 тисяч занять, якими охоплено понад 100 тисяч дітей.

“Ми ставимо собі за мету, щоб такі класи були створені у кожній школі і щоб на основі них в навчальних закладах створювалися дружини юних пожежників, і таким чином у суспільстві зростала культура безпеки” – зазначив Олександр Чекригін.