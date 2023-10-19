Захистити правду про війну через мистецтво: українська програма Ubiennale – на фестивалі медіамистецтва MADATAC в Іспанії

Перша UBiennale цифрового та медіамистецтва відбулась ще до повномасштабної війни у 2021 році за підтримки УКФ, Посольства Іспанії в Україні та Іспанської агенції з розвитку AECID. Тоді подія об’єднала 50 митців із 15 країн, 17 з яких були з Іспанії. Вони представили інсталяції, відеоарт, кінетичні, VR, AR та NFT експонати. Глядачі мали змогу відчути тенденції світового мистецтва, познайомитися з роботами світових художників, відкрити для себе українських митців та стати їх прихильниками.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Зараз, у контексті війни в Україні та поширення російських наративів, нам особливо важливо не лише представити українське мистецтво світові, але й звернути його увагу на те, що відбувається в Україні. В цьому році українська програма UBiennale буде представлена на Бієнале медіамистецтва MADATAC у Мадриді та у Валенсії, завдяки підтримці Українського культурного фонду.

Особливо важливо відзначити, що головна тема цьогорічного MADATAC присвячена війні в Україні і звучить як “Мистецтво Еко-Гібридної Війни”, а Україна є головуючою країною-гостем. На фестивалі буде представлено 20 українських митців, що презентують актуальні роботи з переосмислення подій війни.

“Активна участь українського мистецтва на міжнародних подіях — це сьогодні наш голос проти російських наративів, що намагаються перекрутити правду. Це можливість донести до світу наше бачення подій та сприяти формуванню правильного уявлення про ситуацію в Україні. Ми неймовірно вдячні нашим партнерам з MADATAC, що зробили війну в Україні головною темою цьогорічної бієнале, і готові разом з нами доносити важливість підтримки українців в світі. Ми сподіваємось що ці виставки стануть платформою для міжкультурного діалогу та культурної дипломатії, та сприятимуть кращому розумінню українців через мову мистецтва. Цьогорічна українська програма в Мадриді та Валенсії є голосом України у світі, голосом протесту та надії одночасно” – каже засновник та куратор UBiennale Валерій Коршунов.

Українська програма UBiennale була розроблена в грудні минулого року, під час блекаутів за підтримки Стабілізаційного фонду культури й освіти Goethe-Institut в Україні. Куратор Валерій Коршунов збирав українських митців та міжнародних експертів, на виставках у Києві, Ужгороді та Львові на професійні панелі обговорень з метою сформувати актуальну програму, яку хочуть побачити в світі. Наразі ця програма буде представлена в Іспанії, а вже у кінці грудня – в Києві.

Серед 20 робіт українських митців в Іспанії будуть представлені інсталяції Алевтіни Кахідзе, Оксани Чепелик, Олега Харча, Марії Куліковської, Кая Кольт та інших, а також виступи Дмитро Федоренко, Андрія Кириченко. Програма буде супроводжуватись серією онлайн та офлайн подій, з професійними панелями обговорень, за участі українських митців та міжнародних експертів, зустрічами української спільноти.

Події можна відвідати з 21 жовтня по 30 жовтня 2023 року, за адресою: