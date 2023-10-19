Штучний інтелект допомагатиме в розмінуванні території України

Міністерство економіки України вже розробило цілісну стратегію управління інформацією для гуманітарного розмінування території країни, яка ґрунтується на підході, орієнтованому на дані. Реалізацію цього проєкту підтримуватиме американська технологічна компанія Palantir, що спеціалізується на аналізі великих обсягів даних.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство економіки України.

Перший прототип цієї ініціативи було представлено командою Міністерства економіки на Першій Міжнародній конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася в Загребі 11-12 жовтня 2023 року.

«Завдяки штучному інтелекту ми аналізуватимемо big data, щоб ухвалювати якісні рішення, розставляти пріоритети, достеменно розуміти потреби і те, які ресурси потрібно залучати, щоб швидше розмінувати українські землі. Зокрема, система зможе проаналізувати дані щодо потенційно замінованих територій, поєднати їх із даними з додаткових джерел, наприклад, щодо обʼєктів соціальної чи критичної інфраструктури та сформувати варіанти більш пріоритетних шляхів розмінування», – розповіла Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, впровадження інформаційної системи дозволить оперативно аналізувати рішення та дії в сфері гуманітарного розмінування, корегувати їх, удосконалювати підходи до очищення українських земель, покращувати та прискорювати процеси.

Сформований Мінекономіки стратегічний підхід до інформаційного менеджменту дозволятиме якісніше визначати пріоритети у розмінуванні земель, залучити експертне середовище, яке працює у сфері інновацій, до гуманітарного розмінування. Наявність аналітичного дашборду та інтерактивного помічника, що у реальному часі генерує дані для ухвалення управлінських рішень, допоможе всім дотичним до розмінування структурам працювати в цій сфері більш ефективно.