Український фільм “Фото на пам’ять” уперше відкриє найбільший фестиваль документального кіно в Амстердамі

Український фільм “Фото на пам’ять” вперше в історії буде відкривальним фільмом на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA). Світова прем’єра цієї стрічки Ольги Черних запланована на 8 листопада.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Крім того, що документальна стрічка “Фото на пам’ять” стала першим фільмом-відкриттям, її також представлять у конкурсній програмі Envision.

Це кіноесе про довгий шлях однієї родини крізь війну, зокрема — про пошуки способів пережити втрати, яких зазнали три покоління жінок у сім’ї режисерки: вона сама, її мати та бабуся, яка залишається в окупації.

Стрічка “Фото на пам’ять” — спільного виробництва України, Франції та Німеччини. Її створено за підтримки IDFA Bertha Fund та Європейського фонду солідарності з українським кіно (ESFUF)

“Ідея фільму виникла кілька років тому, коли я переосмислювала досвід еміграції й війни на прикладі власної родини, що вимушено переїхала з Донецька до Києва у 2014. Мої батьки поїхали, але бабуся й деякі інші родичі залишилися там — в окупованому місті. Я спостерігала, як вони переживають зміни, адаптуються до нової реальності, приправляючи все чорним гумором з нотками оптимізму”, — розповіла режисерка стрічки Ольга Черних.