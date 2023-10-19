Україна, Молдова та Румунія об’єднують зусилля для евакуації громадян із Сектору Гази

Україна, Молдова та Румунія узяли на себе спільну ініціативу з організації евакуації громадян із Сектору Гази.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Переговори, що відбулися рано вранці 19 жовтня, визначили можливість провести оперативну та безпечну евакуацію наших громадян через прикордонний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом. Варто зауважити, що наразі цей пункт перетину між Сектором Гази та Єгиптом не функціонує.

Раніше BBC повідомляло про можливе відкриття КПП Рафах на кордоні Сектора Гази з Єгиптом протягом одного дня, з метою забезпечення доставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази та надання іноземцям можливості покинути анклав. Проте Єгипетська влада вимагала гарантій щодо безпеки своїх співробітників перед відкриттям прикордонного переходу. Крім того, Каїр вказав, що можливість виїзду з Гази надаватиметься тільки іноземним громадянам, і місцеві жителі анклаву повинні залишитися на території.