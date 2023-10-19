В Gorodok Gallery відбудеться свято магії з розвагами і подарунками

28 жовтня, в суботу, Gorodok Gallery запрошує до себе відсвяткувати чарівний день, що в різних традиціях називали Самайном, Хеловіном, Ніччю всіх пращурів або Велесовою ніччю та взяти участь у зборі на пікап ЗСУ. У всіх гостей, які прийдуть в костюмах є шанс отримати подарунок!

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Під час великого безкоштовного свята Magic Gorodok Gallery спеціально для маленьких гостей Gorodok Gallery відбудеться квест “Школа Чарівників”, де малеча буде навчатися скілам “зілляваріння”, “провіщання”, “стародавніх рун”, “заклинання”, “чарознавства”, “бою на мечах” та стрільби з луку. Кульмінацією гри стане пригода в печері у троля та збір його скарбів.

Для дітей будуть майстер-класи з виготовлення брошей-павучків, декорування гарбузів, майстри аквагриму, що розмалюють всіх бажаючих і додаткові аніматори.

Для дорослих будуть гарні фотозони; ворожіння на метафоричних картах; розіграш “Чарівна скриня” – для всіх, хто зробить покупку в ТЦ в цей день; виступи артистів; жива фортепіанна музика; театралізовані постанови; танцювальні флешмоби. Це буде розкішна вечірка! А для всіх верств гостей відбудеться конкурс на найкращий костюм в 4 номінаціях: дитячий, жіночий, чоловічий і навіть “костюмована родина”. Переможці отримають розкішні призи!

Вершиною казкового вечора стане шоу-програма “Big city lights” від Київського Вогняного театру. Це буде незабутнє видовище.

До зустрічі на святі!

Де: ТЦ Gorodok Gallery, просп. Степана Бандери, 23

Коли: 28 жовтня, з 12:00 до 18:00

Скільки: вхід вільний

Більше інформації: https://gorodok.ua/magic-gorodok/