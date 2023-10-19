Німеччина передасть Україні засоби ППО в новому пакеті допомоги

В Німеччині висловлено обіцянку продовжити постачання озброєння Україні та вже готують зимовий пакет військової допомоги. Однією з важливих складових цього пакету стануть засоби протиповітряної оборони.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

Канцлер Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі пообіцяв продовжити постачання зброї Україні та зазначив, що в анонсованому пакеті, зокрема буде “все, що необхідно для протиповітряної оборони”.

Раніше Міністерство оборони Німеччини оголошувало про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.