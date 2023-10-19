Норвегія планує розширити допомогу у трансформації енергосектору України

Посилення співпраці в межах норвезької Програми підтримки Нансена для України на суму 75 мільярдів крон – одна з ключових тем зустрічі, яка відбулася в Міненерго за участі заступника Міністра енергетики України Ярослава Демченкова, керівника Норвезького агентства співробітництва у сфері розвитку (Norad) Борда Вегара Солхьеллєма, заступника Міністра закордонних справ Норвегії Маріанне Кван та Посла Норвегії в Україні Хелене Санд Андресен.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Norad є органом при Міністерстві закордонних справ та Міністерстві клімату та навколишнього середовища Норвегії. Агенція розглядає варіанти діяльності в Україні, спрямованої на підтримку сталого післявоєнного відновлення та надання оперативної підтримки під час війни.

Ця зустріч стала продовженням співпраці між країнами, яка обговорювалася Міністром енергетики Германом Галущенком та Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере під час його візиту до Києва. Нагадаємо, під час візиту Йонас Гар Стере повідомив, що Уряд Норвегії виділяє 1,5 мільярда норвезьких крон для забезпечення імпорту газу та електроенергії в Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Кошти будуть спрямовані на ремонт, технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури та аварійне електропостачання в районах, які постраждали від бойових дій, а також на закупівлю газу для аварійного зберігання.

Під час зустрічі в Міненерго, яка відбулася 17 жовтня, українська та норвезька сторони обговорили, як передбачена допомога може сприяти зміцненню енергетичного сектору. Також ішлося про можливості залучення приватного сектору до зеленої трансформації та децентралізації енергетичної інфраструктури.

«Ми продовжуємо роботу зі стимулювання розвитку малої розподіленої генерації на основі відновлюваних джерел енергії, газової генерації та систем накопичення енергії. Це посилить стійкість енергетичної системи та дозволить бізнесу та домогосподарствам зменшити свою залежність від централізованої генерації в умовах постійних атак на енергоінфраструктуру», – повідомив Ярослав Демченков.

Міністр енергетики Герман Галущенко неодноразово наголошував, що війна не тільки не зупиняє прагнення України здійснити «зелений» перехід, а навпаки, пришвидшує цей процес. Триває робота над децентралізацією енергосистеми та нарощуванням потужностей ВДЕ і систем балансування.

Заступник Міністра Ярослав Демченков акцентував під час зустрічі, що в цьому контексті важливою є роль громад, аби вже до наступного опалювального сезону вони стали більш енергостійкими. Важливо спільно з партнерами, зокрема Норвегією, та міжнародними організаціями, розробити всеохопну програму з підтримки громад, яка включала б розроблення та реалізацію пілотних проектів територіальних громад, розширення переліку джерел та інструментів фінансування, а також підвищення привабливості для інвесторів та адвокацію реформ.