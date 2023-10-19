В Україні запустили ініціативу для повернення депортованих дітей

Міжнародна ініціатива Bring Kids Back UA спрямована на створення стратегічного плану для повернення всіх українських дітей, які були депортовані з тимчасово окупованих територій росією.

Про це інформує Amazing Ukraine.

“Ця ініціатива об’єднує зусилля українського уряду, країн-партнерів і міжнародних організацій для повернення дітей, які були насильно виселені з України”, – повідомляється.

План включає такі основні кроки:

Повернення дітей, яких Росія виселила з України.

Розвиток сімейних форм виховання для цих дітей.

Реінтеграція дітей, повернутих з Росії, організація їхньої соціалізації та освітні ініціативи.

Створення Центру захисту прав дітей (Child Rights Protection Center).

Фіксація злочинів і притягнення РФ до відповідальності за виселення дітей.

Міжпарламентська співпраця для підтримки цієї ініціативи.

Здійснення комунікаційних та публічних заходів для привернення уваги до проблеми повернення цих дітей.

Кожен з цих блоків передбачає співпрацю з відповідними державними органами. Рух Bring Back Kids UA робить усе можливе, щоб повернути дітей на їхню батьківщину та забезпечити їхнє майбутнє.