ЄС подовжив тимчасовий захист для українців до 2025 року

Тимчасовий захист для біженців з України подовжили до 4 березня 2025 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Відповідне рішення міністри країн Європейського Союзу погодили 27 вересня цього року. Остаточне рішення ухвалили сьогодні, 19 жовтня.

Тимчасовий захист – це механізм ЄС, який пускають в дію у разі масового припливу, щоб забезпечити колективний захист переміщених осіб та зменшити тиск на системи надання притулку в ЄС. Наразі тимчасовий захист отримують 4,1 млн українців.

Відповідні дії дозволяють біженцям отримати доступ до житла, праці, медичної допомоги та освіти для дітей.