Окупанти здійснили п’ять обстрілів за день по Дніпропетровщині

Сьогодні, 19 жовтня, окупанти здійснили п’ять обстрілів протягом дня в нашій області, як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Лисак.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Два ракетних удари противники спрямували на населені пункти Дніпровського району. У результаті одного з них виникла пожежа, але її вдалося загасити. На щастя, ніхто не постраждав.

На Нікопольщині окупанти відкрили вогонь з важкого артилерійського озброєння і використовували дрон-камікадзе. Об’єктами атаки стали районний центр та Марганецька громада. У громаді пошкодили гімназію, клуб та інфраструктурні об’єкти.

В цілому, в районі було пошкоджено 10 житлових будинків і 5 господарських споруд. Також постраждали 2 автомобілі, близько десяти сонячних панелей і лінії електропередач.