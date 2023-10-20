Привітання з Днем кухаря 2023: картинки та вірші

День Кухаря – це не лише визнання професійного майстерства, а й святкування людей, які створюють наші улюблені страви, роблячи їх незабутніми. Це також можливість згадати про важливу роль, яку гастрономічне мистецтво відіграє у нашому житті.

Щорічно 20 жовтня святкується професійне свято Міжнародний день кухаря та кулінара.

Команда Amazing Ukraine зібрала найкращу підбірку привітань до свята – День кухаря.

Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023 Привітання з Днем кухаря 2023

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У світі ти один такий –

Милий кухар, дорогий!

Ти готуєш смачно, швидко,

І на кухні завжди чисто.

Все по поличках лежить,

Все сяє і блищить!

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Ти кухар просто вищий клас!

Завжди ти смачно годуєш нас.

Готуєш з простої капусти

Ти витвір мистецтва.

Від твоїх фірмових супів

Я проковтнути ложку готовий.

А за торти і пироги

Готовий віддати я півноги!

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Вітаю з Міжнародним днем кухаря. Бажаю нескінченних цікавих ідей та креативності в роботі, творчого натхнення і високого професіоналізму у своїй справі, доброго здоров’я і гарного настрою, бадьорості, енергії, добробуту і великої удачі.

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Вітаю кухаря – золоті руки!

Ніколи не мучишся ти, мій друг, від нудьги.

Тебе всі люди в місті дізнаються,

За стравами твоїми в ресторан йдуть.

Ти супер майстер справи свого,

Бажаю тобі щастя і всього хорошого!

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Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі!

Хай світлою буде життєва дорога,

Любов – від родини і ласка – від Бога!

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Слава, слава кухарям,

Адже вони готують нам,

Смачно так, що просто диво!

Прикрашають все красиво,

Але сьогодні свято їх,

Вітаймо швидше їх!

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У радісний і світлий День кухаря хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день буде сповнений гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею. Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості. Хай сонце заглядає у вікна, а щастя в серце!

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Багато щастя та здоров’я

Кухарям ми бажаємо!

Адже готуєш ви з любов’ю,

Добре ми це знаємо!

Говоримо тобі спасибі,

Що так смачно годуєш нас,

Вся їжа ну просто диво!

Видно, що ти вищий клас!

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З Міжнародним днем кухаря та кулінара вітаємо всіх, хто має хоч якусь професійну приналежністьдо найсмачнішої сфери діяльності. Нехай у ваших серцях завжди палає пристрасть і любов, адже ці почуття і є тими секретними інгредієнтами, які ви додаєте в свої страви. Бажаємо ніколи не втрачати смаку життя.

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З професійним святом всіх кухарів та кулінарів! Спасибі вам за те, що ви завжди готуєте для нас найсмачніші і незвичайні страви. Вітаємо всіх вас з Міжнародним Днем Кухаря та кулінара і бажаємо теперішеіх і майбутніх успіхів на кулінарному фронті.

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З днем кухаря! Ви даруєте людям гарний настрій і надаєте сил на весь день, оформляєте свята, дивуєте оригінальністю страв і смаковими новинками, створюєте кулінарні шедеври. Величезне спасибі за вашу працю і дар приготування страв! Зі святом!

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Служителі кухарського мистецтва, сьогодні ваш день! Від усієї душі вітаємо з святом! Ви проклали шлях до сердець жінок і чоловіків через шлунок, ви даруєте людям свято для очей і живота, без вас не обходиться не одна важлива подія в житті кожної людини. Низький вам уклін за старання, вміння і золоті руки!

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