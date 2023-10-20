Привітання з Днем кухаря 2023: картинки та вірші

День Кухаря – це не лише визнання професійного майстерства, а й святкування людей, які створюють наші улюблені страви, роблячи їх незабутніми. Це також можливість згадати про важливу роль, яку гастрономічне мистецтво відіграє у нашому житті.
Щорічно 20 жовтня святкується професійне свято Міжнародний день кухаря та кулінара.
Команда Amazing Ukraine зібрала найкращу підбірку привітань до свята – День кухаря.
Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023Привітання з Днем кухаря 2023
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У світі ти один такий –
Милий кухар, дорогий!
Ти готуєш смачно, швидко,
І на кухні завжди чисто.
Все по поличках лежить,
Все сяє і блищить!
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Ти кухар просто вищий клас!
Завжди ти смачно годуєш нас.
Готуєш з простої капусти
Ти витвір мистецтва.
Від твоїх фірмових супів
Я проковтнути ложку готовий.
А за торти і пироги
Готовий віддати я півноги!
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Вітаю з Міжнародним днем кухаря. Бажаю нескінченних цікавих ідей та креативності в роботі, творчого натхнення і високого професіоналізму у своїй справі, доброго здоров’я і гарного настрою, бадьорості, енергії, добробуту і великої удачі.
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Вітаю кухаря – золоті руки!
Ніколи не мучишся ти, мій друг, від нудьги.
Тебе всі люди в місті дізнаються,
За стравами твоїми в ресторан йдуть.
Ти супер майстер справи свого,
Бажаю тобі щастя і всього хорошого!
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Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від родини і ласка – від Бога!
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Слава, слава кухарям,
Адже вони готують нам,
Смачно так, що просто диво!
Прикрашають все красиво,
Але сьогодні свято їх,
Вітаймо швидше їх!
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У радісний і світлий День кухаря хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день буде сповнений гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею. Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості. Хай сонце заглядає у вікна, а щастя в серце!
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Багато щастя та здоров’я
Кухарям ми бажаємо!
Адже готуєш ви з любов’ю,
Добре ми це знаємо!
Говоримо тобі спасибі,
Що так смачно годуєш нас,
Вся їжа ну просто диво!
Видно, що ти вищий клас!
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З Міжнародним днем кухаря та кулінара вітаємо всіх, хто має хоч якусь професійну приналежністьдо найсмачнішої сфери діяльності. Нехай у ваших серцях завжди палає пристрасть і любов, адже ці почуття і є тими секретними інгредієнтами, які ви додаєте в свої страви. Бажаємо ніколи не втрачати смаку життя.
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З професійним святом всіх кухарів та кулінарів! Спасибі вам за те, що ви завжди готуєте для нас найсмачніші і незвичайні страви. Вітаємо всіх вас з Міжнародним Днем Кухаря та кулінара і бажаємо теперішеіх і майбутніх успіхів на кулінарному фронті.
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З днем кухаря! Ви даруєте людям гарний настрій і надаєте сил на весь день, оформляєте свята, дивуєте оригінальністю страв і смаковими новинками, створюєте кулінарні шедеври. Величезне спасибі за вашу працю і дар приготування страв! Зі святом!
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Служителі кухарського мистецтва, сьогодні ваш день! Від усієї душі вітаємо з святом! Ви проклали шлях до сердець жінок і чоловіків через шлунок, ви даруєте людям свято для очей і живота, без вас не обходиться не одна важлива подія в житті кожної людини. Низький вам уклін за старання, вміння і золоті руки!
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