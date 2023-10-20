Росіяни скинули КАБи на Зміївку та Новоберислав на Херсонщині

Російські військові скинули на Зміївку на Херсонщині 4 авіабомби.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться у дописі Херсонської ОВА.

Окрім того, ще 2 КАБ поцілили по Новобериславу.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється, зазначили в ОВА.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу через російську агресію на Херсонщині поранено 7 людей. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю та навчальний заклад у Бериславі, а також адмінбудівлю у Херсоні.