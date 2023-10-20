Хорватія передала Україні всі гелікоптери Мі-8

Уряд Хорватії передав Україні всі гелікоптери Мі-8, про що вже раніше оголошувалося. Влада США також висловила подяку Хорватії за надану допомогу, яка включала в себе гелікоптери та інше військове обладнання.

Як передає Amazing Ukraine, за інформацією, отриманою від видання Jutarnji list, Хорватія передала Україні 14 гелікоптерів Мі-8, включаючи 12 Мі-8МТВ-1 та 2 Мі-8Т.

«Ми цінуємо непохитне прагнення Хорватії допомогти Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8 і передове розгортання ваших сил у бойових групах НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також у ваших пожертвах на гуманітарну допомогу. І все це робить реальні зміни в боротьбі України за свободу», — сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі зі своїм хорватським колегою Маріо Баножичем.

Мі-8 – це радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років, і Мі-8Т – транспортно-десантна модифікація цієї моделі. Модифікація Мі-8МТВ-1 має двигуни ТВ3-117 ВМ і була випущена серійно починаючи з 1988 року.