Україна посилить вимоги до сміттєвих полігонів для захисту довкілля

В Україні більшість полігонів на сьогодні не відповідає європейським стандартам управління відходами. Традиційні сміттєзвалища в Україні не є сучасними інженерними спорудами, які використовуються в країнах Європейського Союзу для захоронення відходів.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Українські полігони є переповненими, не обладнаними належними технологіями і системами контролю, що створює загрозу для довкілля та здоров’я людини. Це було особливо помітно після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі на Львівщині у 2016 році.

Однак з початком реформи управління відходами в Україні, всі полігони мають бути приведені відповідно до європейських стандартів екологічної безпеки або закриті. Нові вимоги до цих інженерних споруд були визначені Міністерством екології та природних ресурсів в проєкті наказу “Про затвердження Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації”. Цей документ був опублікований для повторного громадського обговорення після конструктивного діалогу з учасниками ринку.

Нові правила передбачають вимоги до облаштування кожного полігону, обмеження прийому відходів, які можуть бути засміченими в окремих полігонах, встановлюють вимоги щодо функціонування техніки на майданчиках полігону для дотримання вимог безпеки, а також визначають заходи з мінімізації негативного впливу на довкілля та проведення лабораторного контролю відходів.

Європейський досвід показує, що велика кількість країн вже відмовилася від полігонів для захоронення відходів, намагаючись максимально використовувати сортування, переробку та спалювання як способи оптимального управління відходами. Україна також працює над впровадженням кращих практик у цій сфері, але на початкових етапах реформи неможливо обійтися без полігонів. Однак важливо, щоб вони були сучасними та відповідали найвищим стандартам безпеки та екології.