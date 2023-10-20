Уряд має за 10 днів посилити захист енергооб’єктів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський офіційно запровадив в дію рішення Ради національної безпеки та оборони, спрямоване на забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Указ №695/2023 Володимир Зеленський підписав 19 жовтня.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 року «Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об’єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій», — вказано в документі, опублікованому на сайті глави держави.

РНБО доручила Кабінету міністрів у 10-денний термін, серед іншого, забезпечити: