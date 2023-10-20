В Україну повернули 14 цінних історичних артефактів, викрадених росіянами

Сьогодні, 20 жовтня, в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» розпакували 14 культурних цінностей, раніше викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій України. Їх намагалися незаконно ввезти на територію США.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Можна образно сказати, що в Україну надійшла партія зброї. Це древня зброя від часів енеоліту до середньовіччя. Міністерством прийнято рішення передати на тимчасове зберігання 14 артефактів Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра», а потім МКІП визначить місце їх експонування», – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Предмети археології передала американська сторона Посольству України в США, потім МЗС їх доставили в Україну й передали Міністерству культури та інформаційної політики України.

«Україна безмежно вдячна всім, хто допомагає повертати наші цінності. Цього разу це стало результатом плідної взаємодії Служби зовнішньої розвідки України, Посольства США в Україні, зокрема Бріджит Брінк, Посольства України в Сполучених Штатах Америки й Оксани Маркарової та МКІП, а також Національного музею історії України, Інституту археології Національної академії наук України», – підкреслив Ростислав Карандєєв.

В умовах війни страждає українська культурна спадщина. Це не тільки архітектура, а й величезна кількість археологічних пам’яток, особливо це стосується Півдня та Сходу України. Багато з таких місць окупанти грабують під час будівництва своїх укріплень на тимчасово окупованих територіях.

«Перед нами предмети, які мають археологічне походження. Дуже важливим аспектом є з’ясування звідки ці предмети. Можливо, вони з викрадених музейних колекцій, або це предмети так званої «чорної» археології. Попереду копітка робота зі з’ясування тих обставин, звідки точно походять ці предмети», – зазначив в. о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

Протягом 2022 року МКІП активно співпрацювало зі Службою зовнішньої розвідки України щодо ідентифікації предметів археології, які були затримані Митно-прикордонною службою США. За цей час американська сторона затримала понад 20 відправлень з предметами археології. Вони можуть походити з території України та незаконно ввозилися на територію США.

Нагадаємо, на початку березня 2023 року американська сторона передала Україні крем’яну сокиру періоду пізнього енеоліту енеоліту-ранньої бронзи, дві залізні шаблі та залізний меч доби середньовіччя. У вересні 2023 року під час візиту Президента України Володимира Зеленського до США було передано ще низку археологічних предметів. У Вашингтоні відбулася церемонія повернення культурних цінностей, викрадених із тимчасово окупованих територій України.