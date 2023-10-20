«Залізне укриття»: Мінстратегпром презентував концепцію розвитку укриттів України

19 жовтня в одному з цивільних сховищ Києва відбулася презентація Всеукраїнського проєкту “Залізне укриття”, організованого Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України. Участь у цьому заході взяли Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, його заступник Тимур Ткаченко, а також радник заступника голови Офісу Президента України Олександр Качурін, заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, Державний секретар Міністерства охорони здоров’я України Інна Солодка, заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш, а також народні депутати Анна Пуртова і Андрій Богданець.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Також під час заходу презентували посібник з методичними рекомендаціями щодо ремонту й облаштування укриттів різного типу. Це — перший в Україні такого роду документ, де охоплена максимальна кількість аспектів, які зводять усі вимоги до єдиних стандартів укриттів по всій країні. Така інформація стане в нагоді відповідальним особам в облаштуванні споруд цивільного захисту. Посібник — у відкритому доступі на сайті.

Міністерство працює і над культурою користування спорудами цивільного захисту.

«Для цього ми розробили навігацію, за якою можна легко знайти укриття навіть у чужому місті. Наша мета — не просто показати відмітку на карті, ми хочемо, аби люди мали маршрут прямо до дверей укриття», — сказав заступник Міністра Тимур Ткаченко.