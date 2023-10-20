єРобота: 8 000 підприємців отримали гранти від держави для розвитку бізнесу на 4,4 млрд грн

Протягом понад 15 місяців функціонування урядової грантової програми “єРобота”, держава інвестувала 4,4 мільярда гривень у розвиток малого та середнього бізнесу. Гранти для старту або розширення власного підприємства отримали 8 000 українців.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство економіки України.

“Вже 8 000 українців отримали фінансову підтримку від держави на старт або розширення свого бізнесу через грантові програми єРобота. Загалом в розвиток підприємництва через гранти інвестовано з липня минулого року 4,4 млрд грн. Ці інвестиції вже працюють – створено нові компанії, діючі збільшили виробничі потужності та відкрили нові лінії. А ще це майже 30 тисяч нових робочих місць на малих та середніх підприємствах. Окрім того, отримувачі грантів вже сплатили до бюджету понад 800 млн грн податків та зборів і таким чином повернули частину інвестованих державою коштів”, – зазначила Юлія Свириденко.

Загалом з початку запуску проєкту єРобота у липні 2022 року: