“Пункти незламності” тепер можна знайти у “Дії”

Інформація про “Пункти незламності”, де можна буде отримати доступ до обігріву, гарячої води та інтернету, з’явилася в мобільному застосунку “Дія”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“Сьогодні для українців запрацювала нова послуга. У Дії відтепер можна знайти найближчий до себе Пункт незламності, подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету” – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль підкреслює, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв’язок.

На сайті “Дія” є також покрокова інструкція.

Шукаючи Пункт незламності, необхідно вибрати свою область і завантажити мапу. Після цього ви зможете знайти найближчий пункт навіть без доступу до зв’язку чи інтернету.