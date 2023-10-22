Сервіси Української енергетичної біржі піддались хакерській атаці

На онлайн ресурси Української енергетичної біржі зранку 20 жовтня триває чергова хакерська атака.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“Це один з найбільших за масштабом напад, перший був здійснений 24 лютого 2022 року. Про це в установленому порядку буде повідомлено компетентні органи”, – йдеться в повідомленні.

Крім цього, протягом двох днів напередодні відбувалась масована фішингова атака на електронні скриньки співробітників біржі.

“Станом на 12 годину атака продовжується, але на роботу наших сервісів це не вплинуло, всі торги та аукціони відбуваються у звичному режимі та за графіком”, – додали в УЕБ.

Від початку великого вторгнення онлайн-ресурси Української енергетичної біржі регулярно стають об’єктами кібератак. Проте в УЕБ запевнили, що ці атаки вчасно виявляються та відбиваються.