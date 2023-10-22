«Нова пошта» відкрила перше відділення в Естонії

«Нова пошта» відкрила перше відділення в Таллінні, а вже через тиждень запрацює в Латвії. Загалом цьогоріч відкривають відділення у всіх країнах Балтії. У березні компанія вийшла на ринок Литви. Загальні інвестиції в розвиток у країнах Балтії складають 300 000 євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив Forbes CEO Nova Post Europe Олександр Лісовець.

А співзасновник компанії Володимир Поперешнюк у Facebook розповів: «Одна з перших клієнток запитала оператора: „Говорите по-русски?“ Наш співробітник не розгубився: „Інгліш, естоніан, українська“. Вона: „Мої ж ви золоті!“. І вже через дві хвилини відправляє посилку в Ізюмський район».

— Відділення працюватиме сім днів на тиждень.

— Вартість доставлення в Естонію з України становить: 250 грн за документи, 400 грн (до 2 кг), 600 грн (10 кг) і 1,2 тис. грн (30 кг). Посилки від 30 до 100 кг коштують 40 грн за кожен кілограм.

— Доставлення з України до Естонії займає 5 діб.

— В Естонії також діє послуга виклику кур’єра через додаток «Нової пошти». За цю послугу сплачується додатково 100 грн — до 30 кг, або 250 грн — 100 кг.

За даними агенції MPP Consulting, «Нова пошта» очолює п’ятірку найдорожчих українських брендів України: саме лише ім’я компанії та все, що з ним пов’язано, орієнтовно коштує $192 млн.