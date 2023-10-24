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Німецький оборонний концерн Rheinmetall та Україна утворили спільне підприємство

24.10.2023

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Українська оборонна промисловість» утворили спільне підприємство.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час німецько-українського бізнесу форуму, що проходить у Берліні.

«Спільне підприємство буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої нашими партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG», — зазначив очільник Уряду України.

Прем’єр-міністр зауважив, що спільне підприємство ТОВ «Рейнметал – Українська оборонна промисловість», яке створено лідерами оборонних індустрій Німеччини та України, було зареєстроване 18 жовтня.

Під час форуму Денис Шмигаль передав Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу табличку з реєстраційним номером цього підприємства.

 