Угорщина передасть українським лікарням 100 апаратів ШВЛ

У межах гуманітарної допомоги від Угорщини українські лікарні отримають 100 апаратів штучної вентиляції легень: більшість обладнання розділять між прифронтовими областями.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

“Відповідний меморандум про співпрацю був підписаний між МОЗ та Угорською екуменічною службою допомоги в Україні. Служба вже понад 25 років надає допомогу як на території нашої держави, так і по іншу сторону кордону, для українців, які покинули свої домівки. Ініціаторкою передачі ШВЛ-апаратів до українських лікарень виступила Юлія Гришина – членкиня депутатської групи міжпарламентських звʼязків із Угорщиною”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість апаратів-ШВЛ розподілять між прифронтовими областями. Крім того, обладнання отримають медзаклади в Івано-Франківській, Тернопільській, Київській та Одеській областях. У МОЗ вказали, що такий підхід до розподілу дозволить максимально ефективно використовувати обладнання.

“Це потужний приклад міжнародного медичного партнерства, яке ми сьогодні активно розбудовуємо. Сто апаратів ШВЛ, які надійдуть до наших медзакладів, стануть реальним підсиленням реанімаційних відділень, особливо у прифронтових областях, де медична система наразі має найбільше викликів”, – наголосив під час підписання меморандуму міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.