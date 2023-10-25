Обстріл України БПЛА: на Хмельниччині постраждало 16 людей

В ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. На Хмельниччині лунали вибухи, у Шепетівському районі внаслідок збиття дрони впали на об’єкт критичної інфраструктури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Опівночі у Київській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами ударних БПЛА.

Пізніше, об 0:25 ракетну небезпеку оголосили у Херсонській області, а через кілька хвилин Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА Миколаївській і Херсонській області.

Також повітряна тривога лунає у Вінницькій області через загрозу застосування ударних БПЛА. Об 2:18 ночі Повітряні сили повідомили про рух групи БПЛА у західному напрямку Вінниччини.

Об 0:56 військові повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА у Житомирській області.

Повітряні сили також повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА у Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Повітряна тривога через загрозу застосування ударних БПЛА о другій годині ночі поширилась на Запорізьку область. Повітряну тривогу оголошено в Тернопільській області о 3:27.

Станом на 5:30 міський голова міста Славута (Хмельницька область) Василь Сидор заявив про пошкодження.

“Є багато пошкоджень на території Славутської громади. Всі служби вже працюють. Тепло, газ і воду будемо надавати. Допомогайте літнім людям, дітям. Максимально дотримуйтеся безпечних умов. Надається допомога постраждалим. Всі спеціалісти в лікарні працюють. Будемо працювати над відновленням”, – сказав він.

За даними Генштабу, вночі російські окупанти застосували 11 ударних БПЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами ППО України знищено всі ворожі БПЛА.

Згодом перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в Шепетівському районі внаслідок збиття дрони впали на території об’єкта критичної інфраструктури.

“Вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Станом на тепер за медичною допомогою до лікарні звернулось 16 мешканців з навколишніх будинків з різними тілесними ушкодженнями”, – написав він.