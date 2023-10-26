Україна та Чехія підписали меморандум про співпрацю між парламентами

25 жовтня, відбулася зустріч голова Верховної Ради Руслана Стефанчука із Головою Сенату Парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.

«Ми підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Верховною Радою України та Сенатом Парламенту Чеської Республіки», — зазначає Руслан Стефанчук.

Це той документ, який стане додатковим фактором зміцнення двосторонніх відносин між законодавчими органами наших держав.

Окремо голова Верховної Ради України закцентував, що це важливо у контексті європейської інтеграції України. І подякував за підтримку Чехією європейського курсу нашої держави.

Під час зустрічі було порушено ряд важливих тем. Обговорено ситуацію в енергетичній сфері.

«Окрема увага ситуації на фронті. Артилерія та боєприпаси, важка бойова техніка, танки й літаки — це те, що дозволить Україні швидше рухатися вперед і наближати нашу Перемогу. І військова підтримка — наш пріоритет», — наголосив Руслан Стефанчук.

Насамкінець він подякував Чехії за надважливу оборонну, фінансову й гуманітарну допомогу, яка надається Україні з перших днів повномасштабного вторгнення.