Україна нарощує виробництво боєприпасів – Данілов

Україна вже найближчим часом наростить виробництво боєприпасів. Проблеми з озброєнням є зараз не лише у ЗСУ, але й у російської сторони, заявив 26 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Gazeta.ua

“Таких витрат боєприпасів, як спостерігається зараз, не було з часів Другої світової війни. Але Україна зможе разом із партнерами розв’язати цю проблему”, – пообіцяв він

Данілов зауважив, що партнери на Заході продовжують будувати додаткові потужності. Втім, так швидко наростити виробництво боєприпасів неможливо.

“Наші приватні компанії також займаються цим питанням, замовили обладнання, яке вже монтують на підприємствах. Найближчим часом ми побачимо нарощування виробництва, держава тут сама не впорається”, – додав секретар РНБО.