У столиці відбудеться релакс-концерт “Всесвіт у тобі”

30 жовтня Pochayna Event Hall запрошує на незвичайний концерт релаксивної музики “Всесвіт у тобі” за участі як постійних музикантів цього проєкту, так і запрошених сесійних гостей. Цей концерт продовжить серію релакс-концертів у Pochayna, що вже стали улюбленою традицією наших гостей. Початок – о 19.00.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

На цьому неймовірному концерті на вас чекає прекрасна розслабляюча подорож у світ звуків та емоцій, а космічний відеоряд допоможе плавно зануритися у музику та відволіктись від сповненого стресами і хвилюваннями буття.

Для вас гратимуть: