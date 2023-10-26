В Україні розроблять мапу провайдерів, які забезпечують інтернет під час тривалих блекаутів

Мінцифри та ЛУН.Місто підписали меморандум про спільну роботу над мапою інтернету під час тривалих знеструмлень. Карта міститиме дані про провайдерів, які забезпечують інтернет під час знеструмлень до 72 годин. Найближчим часом проєкт буде доступним для жителів Києва.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

«Телеком-компанії активно переходять на технології, стійкі до знеструмлень, та резервне живлення, щоб люди були онлайн під час тривалих блекаутів до 3 діб. Продовжуємо працювати з партнерами, створюємо мапу інтернету під час знеструмлень. Українці зможуть легко знайти таких провайдерів у своєму будинку або поруч і мати зв’язок», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

На мапі українці зможуть знайти найближчого інтернет-провайдера, який перейшов на енергоощадні мережі за технологією xPON. Одразу ж отримати контактні дані та за потреби подати заявку на підключення.

Мапу регулярно оновлюватимуть і доповнюватимуть інформацією про компанії, які використовують технологією xPON.

Крім цього, разом інформуватимемо людей про різні технології, що дають змогу бути онлайн без електроенергії, та тривалість їх роботи.