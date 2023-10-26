У Нью-Йорку відбудеться мистецька акція для вшанування пам’яті жертв Голодомору – геноциду українського народу та подвигу захисників України

Культура є найціннішим активом нації, адже саме культура визначає національну ідентичність та унікальність. Український проєкт “Батьківська Хата. Homestead” присвячений збереженню і популяризації української культури у США та в усьому світі! Крім того, проєкт активно впливає на підтримку української спільноти в Америці та надає важливий внесок в розвиток української культурної спадщини.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба проєкту.

Найближча ініціатива за участю проєкту “Батьківська Хата. Homestead та команди, а саме Наталки Стурджіл, Світлани Задоровськоі та Оленки Браво буде здійснена 5 листопада в Нью-Йорку. Українська громада Нью-Йорка готується до важливої події на ознаку 90-х роковин Голодомору в Україні та на вшанування подвигу захисників України від російських окупантів. Ця подія відбудеться спільно з Проєктом “Батьківська Хата. Homestead” у співпраці з найстарішою жіночою громадською організацією Союзом Українок Америки (Ukrainian National Women’s League of America), 64-м Відділом СУА (UNWLA) та Греко-Католицькою Церквою св. Юра в Нью-Йорку.

Ця подія на Мангеттені має за мету вшанувати пам’ять жертв Голодомору – геноциду українського народу та вшанувати подвиг захисників України, які борються проти російських окупантів. Організаторами цієї події є Оксана Пясецька – голова Референтури з питань культури СУА (UNWLA), Валентина Шемчук – заслужений працівник культури України, союзянка 64-го Відділу та отець Йоан Лубів (ЧСВВ) – парох ГКЦ св. Юра, яка у своїй каплиці гостинно зустрічає наш Проєкт. Головними цілями виставки є показати контраст між життям українців до Голодомору та жахливими подіями 1932–1933 років, а також встановити паралель з подіями, що відбуваються в сучасній Україні – війна проти російських окупантів. Наша мета показати відвідувачам саме полярність того, що втратити наші пращури – показати, як добре жили українці, і скільки у наших предків було: наша земля, власність, ферми, гарні хати, великі сім’ї, одяг, дорогоцінні прикраси і наша безцінна культура, мова, релігія та багато іншого перш, ніж це було відібрано. І проводимо паралель з тими подіями, які зараз відбуваються в Україні: говоримо, як українці жили до російсько-української війни і які звірства чинять нині окупанти на нашій рідній землі. Закликаємо, щоб історія не повторилася і стоїмо разом із Україною!

Ми стоїмо за свободу України та проти нищівної політики окупантів! Штучний Голодомор супроводжувався нищівною атакою на українську ідентичність: культуру, релігію, мову! А саме на цьому будується нація! Вишиті сорочки, коралі, дукачі тощо українці вимінювали на хліб або ж закопували, щоб радянські зайди не змогли спалити речі! Ми вибрали фотографії (епізоди), які показують одяг, побут і загальний спосіб життя українців до 1932–1933 років і навіть – до 1922 року. Експонування нашої виставки має надзвичайну важливість під час війни, розв’язаної росією проти України. Виставка відображає культурну спадщину українського народу, яку нині знищують російські окупанти. Цей окупаційний режим прагне знищити будь-які свідчення про існування українців, а ми стоїмо як інформаційний доказ нашої історії.

Дата та час: 5 листопада 2023 року 13:00

Локація: 30 B 7th St, New York, NY 10003