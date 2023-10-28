Как правильно выбрать место для установки палатки в походе

Для тех, кто предпочитает активный отдых, кто любит походы, отправляясь на несколько дней, без палатки просто не обойтись. И очень важно не только правильно сделать выбор. но и установить палатку там, где нужно. В интернет-магазине Veliki вы сможете приобрести все необходимое для активного отдыха. Ассортимент впечатляет разнообразием и дает возможность каждому подобрать именно то, что оптимально подойдет под запросы и приоритетные параметры. Здесь вы сможете заказать современные удобные и надежные палатки с быстрой доставкой.

Установка палатки – где и как

Место для палатки в походе должно быть выбрано правильно. И здесь стоит придерживаться полезных советов:

Для палатки следует выбирать ровное место. Исключены ямы, торчащие камни. необходимо убрать все мелкие камни, шишки, чтобы не пришлось клеить дно палатки. Место должно быть без выступающих корней деревьев. Для того чтобы выровнять его, можно использовать листья или еловые ветки. Необходимо избегать муравейников. В противном случае вероятны неприятности. Не следует устанавливать палатку в углублении – если место ровное, но в ямке, то стоит поискать что-то другое.

Важно учитывать при установке палатки, что ложиться следует головой вверх, ноги должны быть направлены на выход. Таким образом голова будет выше ног – даже на самой ровной местности есть уклон. В противном случае вероятны головные боли ввиду прилива крови.

Как выбрать место для палатки? Разобравшись в этом вопросе, вы сможете получить максимум комфорта во время путешествий.

Какое место безопасно для установки палатки

Есть значимые моменты, на которые стоит обратить внимание, решая вопрос установки палатки:

При выборе места, где будет установлена палатка, важно учитывать расстояние от костра, который наверняка будете разжигать. Палатка должна быть размещена не меньше, чем за пять метров вдали. Достаточно неожиданного порыва ветра, и в результате возможен пожар – ваша палатка сгорит, если вы не продумаете вопрос отдаленности ее от костра. Даже то, что тент современных палаток пропитан специальными огнезащитными средствами, не защитит от дырки в палатке, если слишком близко вы установите ее. Установив палатку, важно окопать ее канавкой. Таким образом в случае дождя, вода с тента не затечет под днище. Стоит выбрать место, которое будет защищено от ветра. раскидистая ель – отличное решение.

Также значима существенная удаленность от источников воды – в противном случае вполне вероятно, что вам будут мешать отдыхать назойливые комары.

Место для палатки – вопрос безопасности

Безопасное место для палатки – важная составляющая. В качестве возможной угрозы стоит выделить:

места с возможностью камнепадов;

узкие ущелья, овраги;

места на обрыве, на дорогах.

Важно, чтобы ориентиром при установке был выход на открытую местность. Палатка не должна выходить на кустарники и деревья, обрывы.

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Удобное место для палатки даст возможность максимально комфортно отдохнуть во время туристического похода. И если вы заранее все продумаете, будете придерживаться полезных рекомендаций, то сможете отлично выспаться и с утра чувствовать себя бодрым, энергичным на природе.

Выбор места для палатки по погоде – еще одна значимая составляющая. И здесь важно учитывать при установке направление ветра, отсутствие ям, а также другие составляющие. Приобретая качественные палатки, современные и надежные, вы будете защищены от капризов погоды и порывов ветра.