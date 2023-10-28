Українські пілоти розпочали льотні навчання на винищувачах F-16 – посол США

Українські пілоти нарешті розпочали льотні навчання на бойових літаках Військово-повітряних сил Національної гвардії США. Тренування проходять на військовій базі у штаті Аризона. Строки будуть залежати від успіхів у навчанні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інформатор.

“Українські пілоти зараз тренуються на літаках F-16 Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Аризона. Це важлива частина розбудови протиповітряної оборони України. Традиційно курс тренувань становить шість місяців. Але українські пілоти навряд чи будуть навчатись так довго, курс може бути скорочено”, – зазначила посол США в Україні Бріджит Брінк.