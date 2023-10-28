Валерій Харчишин запустив YouTube-канал «Харчишин БУДУЄ», щоб збирати гроші на відбудову цивільного житла

Лідер гурту «Друга Ріка» та гендиректор ГО «УААСП» Валерій Харчишин запустив власний YouTube-канал «Харчишин БУДУЄ», мета якого соціальна – розповісти, як потрібно вчиняти, якщо ваше житло зруйновано внаслідок бойових дій та на власному досвіді продемонструвати, що не варто складати руки та як побудувати нове житло, маючи мінімальний бюджет. А також привернути увагу до благодійного фонду Natalia Kovalenko Foundation, який опікується відбудовою цивільного житла, зруйнованого під час російсько-української війни, запустивши збір коштів на потреби постраждалих.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

Відбудую дім за 30 днів | Що робити, якщо війна знищила ваше житло | Харчишин БУДУЄ

Півтора роки тому будинок родини Валерія зруйнувала російська ракета. Наразі діти повернулися в України, тому музикант почав термінову відбудову житла для них – саме це і візуалізуватиме артист у першому сезоні проєкту. Це лише початок, як і обіцяв Валерій в своєму пості про зруйноване майно родини, він «побудує сотні таких будинків», чим і збирається зайнятися після відбудови житла для дітей.

Наступна родина, якій планує допомогти цим проєктом музикант разом з фондом Natalia Kovalenko Foundation – сім’я Юлії Гавриленко. Від повернення до зруйнованого будинку, Юлія змушена тіснитися у маленькому вагончику разом з трьома неповнолітніми дітьми та своїм батьком, у той час, коли чоловік Юлії захищає Україну на фронті в лавах Збройних Сил України. Для відбудови житла необхідно зібрати 2,5 мільйони гривень. Допомогти та ознайомитися з історією родини Юлії ви можете за посиланням.

Перший випуск проєкту «Харчишин БУДУЄ» вже вийшов на YouTube-каналі – переглянути його можна за посиланням. В ньому Валерій ділиться, яких помилок він припустився при будівництві будинку, який зруйнувала війна. Співак дає поради, підкріплені особистим досвідом, розповідає, як треба діяти, щоб не витрачати марно гроші та дорогоцінний час.

Валерій Харчишин: «Хтось може сказати, що збирати на відбудову зараз – не на часі, адже є пріоритетніші напрямки, зокрема допомога армії – нам потрібна зброя, медицина, прилади тощо. Але тисячі сімей не можуть повернутися з-за кордону, тому що їм немає куди, їхнє житло зруйноване, як, власне, і мій будинок. Відбудова на часі, адже війна, на жаль, буде тривати роками, а сім’ї, які хочу повернутися в Україну, або ті хто зараз живе в гуртожитках чи у родичів заслуговують на власне житло.»

В наступних випусках Валерій Харчишин розповість, як покроково потрібно діяти, коли ваш будинок зруйнувала війна: до кого звертатись, які фонди можуть допомогти, як допомагає держава у таких випадках та багато іншої корисної інформації. Всі поради щодо дій також побудовані на власному досвіді після проходження всіх етапів оформлення допомоги від держави.

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