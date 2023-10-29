Осінь у Caribbean Club: покази вар’єте «Рояль» з Lida Lee, IMPROV & STAND-UP шоу та інші заходи

У жовтні й листопаді Caribbean Club готує калейдоскоп івентів на будь-який смак — гумористичних, театральних, танцювальних і, звісно, музичних. Це й вишукане вар’єте «Рояль» в кращих традиціях кабаре, й імпровізаційний стендап з Вовою Шумко та Лєрою Мандзюк. Більше івентів осені в Caribbean Club — у добірці нижче.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

3, 10, 17 та 24 листопада: вар’єте-шоу «Рояль» з Lida Lee

Вже 4 роки Caribbean Club знайомить містян та гостей із витонченим мистецтвом вар’єте і збирає повні зали та десятки натхненних відгуків. Продовжить тішити цим неповторним дійством і в найближчі місяці. У листопаді пройдуть 4 захопливих шоу вар’єте «Рояль» зі спеціальною гостею — українською співачкою Lida Lee.

Кожне з них — ніби справжнє побачення з Парижем: затишна атмосфера, зручне крісло, келих ароматного вина та яскраве шоу в кращих традиціях кабаре.

9 та 23 листопада: танцювально-театральна вистава «Саквояж»

Хореограф і танцюрист Олександр Лещенко, який нещодавно сколихнув світ, виступивши на найпопулярнішому проєкті світу «America’s Got Talent», представить у Caribbean Club танцювально-театральну виставу «Саквояж» від відомого українського театру танцю «Форсайт».

За 7 років постановка зі стильною та чуттєвою хореографією вже наробила галасу в Германії, Франції, Шотландії, Бразилії, Туреччині, Казахстані, Італії, Перу, Чилі, Швеції, Естонії, Фінляндії та, звичайно, в Україні.

Видовищні трюки від артистів циркового мистецтва, сильні вокальні партії та мультимедіа-ефекти — у листопаді в Caribbean Club відбудуться два покази «Саквояж». Частину зібраних під час заходів коштів спрямують на потреби ЗСУ.

11 листопада: IMPROV & STAND-UP шоу

11 листопада Caribbean Club запрошує на імпровізаційний стендап з актором Вовою Шумко та комікесою Лєрою Мандзюк.

Ці двоє — відомі фігури на ниві українського гумору й готують безліч неймовірних історій із життя та актуальні жарти. Тож вечір, сповнений сміху й позитиву, забезпечений.

16 листопада: «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»

Наживо легендарні композиції, невигадані джазові історії з-за лаштунків від Олексія Когана й живі музичні ілюстрації у виконанні колективу Jazz in Kyiv Band — усе це про концерт «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» 16 листопада.

Гості вечора почують пісні, що підкорили мільйони сердець, вгамують інтелектуальний голод і будуть неабияк здивовані. Адже кожен «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» особливий — із винятковим репертуаром, тематикою, спілкуванням із гостями та настроєм.