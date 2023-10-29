У КМДА закликали містян без нагальної потреби не виходити на вулицю

У Києві сильний ураганний вітер повалив дерева та гілки. Унаслідок цього загинув чоловік, ще щонайменше дві людини постраждали.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили у КМДА.

У Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але він помер від отриманих важких травм.

У цьому ж районі гілки впали на жінку та травмували хребет. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

Крім того, на проспекті Берестейському дерево впало на автомобіль. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

Аварійно-рятувальна служба (КАРС) «Київська служба порятунку» чергує цілодобово.

У КМДА закликали містян бути обережними, враховувати погодні умови та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

За інформацією Українського гідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c (ІІ рівень небезпечності).