На Донецький напрямок передано понад 1,5 тисячі FPV-дронів українського виробництва

На Донецький напрямок передали понад 1,5 тисячі FPV-дронів Shrike українського виробництва, закуплених за державною програмою “Армія дронів”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“Безпілотники закуплено коштом державної програми “Армія дронів”. Коптери допоможуть нашим воїнам тримати оборону та ефективно уражати позиції й техніку росіян”, — йдеться у дописі віцепрем’єра-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайло Федорова.

За словами міністра, дрони-камікадзе виробляє український defense-tech стартап.

“Один безпілотник коштує лише кілька сотень доларів, але результати роботи неприємно вражатимуть окупантів та радуватимуть нас у щотижневих звітах від ударних рот “Армії дронів”, — написав Михайло Федоров.