Pochayna Event Hall запрошує на тілесні практики за інноваційним методом Моше Фельденкрайза

31 жовтня у Pochayna Event Hall пройде заняття за методом Моше Фельденкрайза з сертифікованим спеціалістом з методу, тренером Андрієм Венглюком.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Pochayna Event Hall продовжує серію інноваційних тілесних практик, спрямованих на підсилення тілесних та фізичних сил організму.

Цього разу локація запрошує гостей на практику за методом Фельденкрайза, що довів свою ефективність і свого часу став проривом у фізичній терапії. За думкою Моше Фельденкрайза, засновника, тренування кінестетичної і пропріоцептивної самосвідомості покращує загальні функції організму. Метод заснований на “органічному навчанні” управління людини своїм тілом, що відбувається при розвитку від немовляти до дитини. На підставі своїх спостережень і досліджень Фельденкрайз припустив, що це навчання може продовжуватися і після дитячого віку, дорослими.

“Метод Фельденкрайза свого часу став інноваційним, – розповідає тренер Андрій Венглюк, – Він не схожий на інші реабілітаційні практики. Взагалі, метод Фельденкрайза – не реабілітація, не терапія і не вправи. Це спосіб навчання. Спосіб навчити нервову систему діяти по-новому. І по-новому керувати рухами. Ми використовуємо неінтенсивні, уважні, маленькі рухи для того, щоб “перепрошити” – тобто змінити спосіб дії. Для того, щоб відчути, як ми керуємо цими рухами і змінити цей руховий паттерн. Основна відмінність від інших фізичних практик – метод Фельденкрайза це спосіб навчання”.

Коли людина робить фізичні вправи – вона повторює якийсь один паттерн, який їй хтось дав зовні, доводячи його до автоматизму. Заняття за методом Фельденкрайза – це не вправи. Це процес навчання, розуміння свого власного способу дії і відкриття можливостей для його покращення. Це перенавчання нервової системи, як керувати організмом. Цей процес індивідуальний, а інформація про власний організм унікальна. Тому на заняттях ми не беремо ззовні форму, як “правильно” робити рух, а відкриваємо свій власний кращий спосіб, досліджуючи і відштовхуючись від свого власного вихідного стану.

Саме метод Моше Фельденкрайза підійде тим, хто має сидячу роботу або постійно піддаєтеся впливу сильного стресу.Особливо корисним метод Фельденкрайза буде для вчителів, офісних співробітників, працівників сфери обслуговування. Ця практика може стати гарним інструментом налагодження роботи всього організму і його відновлення. Учасники попередніх офлайн-груп кажуть, що у них покращився сон, підвищився рівень енергії, вони стали спокійніші. Практика допомагає навчити мозок і тіло рухатися легше і вільніше. Результати виникають уже після одного заняття.

Спікер-тренер: Андрій Венглюк, спеціаліст із методу Фельденкрайза. Має вищу медичну освіту за фахом «Фізичний терапевт». Має більше 1000 годин проведених консультацій.

Для комфортного заняття потрібен зручний теплий одяг, адже передбачається мінімальна рухливість на карематі (брати із собою каремат не потрібно, на локації є власні новенькі).

Де: Pochayna Event Hall, просп. С. Бандери, 23, 3-й поверх (вхід з ТЦ Gorodok Gallery, ліфт за магазином BROCARD), зала AKTERSTVO

Коли: 31 жовтня, 19.00

Квитки: https://secure.wayforpay.com/payment/feldenkraiz_311023