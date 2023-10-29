G7 засудила атаки Росії на зернову інфраструктуру України

Міністри торгівлі держав “Групи семи”, яка об’єднує промислово розвинені демократії, у спільній заяві в неділю засудили російські обстріли зернової інфраструктури України, а також закликали до чесної конкуренції з боку Росії та Китаю.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

Міністри торгівлі G7 у спільній заяві “висловили жаль і засудили руйнування Росією інфраструктури експорту зерна в Україні” після того, як Москва вийшла з Чорноморської зернової угоди в липні.

Після виходу з угоди, яка дозволяла Києву експортувати своє зерно, що має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, Росія почала систематично обстрілювати українську зернову й портову інфраструктуру.

Міністри G7 також закликали до “негайного скасування всіх заходів, які надмірно обмежують торгівлю”, зокрема імпорт японських продуктів харчування.