Україна отримала надводні безпілотники Sonobot 5 з Німеччини

Німеччина передала Україні 15 безпілотних апаратів Sonobot 5 виробництва німецької компанії EvoLogics GmbH, які здатні досліджувати об’єкти в воді та навколо неї, перевіряти наявність вибухівки. Інформація про це міститься в протоколі пленарного засідання німецького Бундестагу, інформує про це проєкт Deaidua на своїй сторінці в соціальних мережах. Цей проєкт відстежує надану Німеччиною допомогу Україні.

Про це інформує Amazing Ukraine.

“Нарешті можемо опублікувати більш детальну інформацію про моделі “безпілотних надводних дронів”, які Німеччина поставляє в Україну. До теперішнього моменту Німеччина поставила 15 таких безплотників, а ще 55 ще обіцяні”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці безпілотники являють собою неозброєні надводні апарати, які можуть досліджувати річки, пляжі та ділянки гаваней або перевіряти об’єкти у воді та навколо неї. Sonobot 5 оснащений ехолотом, гідролокатором і камерою.