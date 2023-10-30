Росіяни вдарили по Одесі та області ракетами Онікс

Зранку понеділка, 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу. За даними моніторингових пабліків, окупанти завдали ударів балістичними ракетами “Онікс”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інформатор.

Всього відомо про близько трьох вибухів, перший з яких, за даними місцевих жителів, пролунав перед тривогою. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до жителів Одеського району з проханням перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, окупанти атакували судоремонтний завод під Одесою. Подробиць про наслідки атаки він не наводить, але зазначає, що попередньо регіон був атакований 6 “Оніксами”.

Тим часом кримські телеграм-канали публікують знімки, як повідомляється, пусків ракет. Зазначається, що їх окупанти запускали з району села Охотніково у Сакському районі.

Водночас за даними місцевих жителів, в Одесі після вибухів видно дим. У Повітряних силах ЗСУ вже теж підтвердили, що ракети були балістичними та запускалися з тимчасово окупованого Криму.