Латвія передасть Україні 12 безпілотників

Міністерство внутрішніх справ Латвії безкоштовно передасть Державній поліції України 12 безпілотників.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

За словами очільника МВС країни Ріхардса Козловскіса під час зустрічі із українським колегою Ігорем Клименко у Вільнюсі, латвійські Держполіція, Держприкордонслужба та Державна пожежно-рятувальна служба підтримують безперервні контакти з українськими державними органами для продовження надання необхідної допомоги Україні під час повномасштабного вторгнення рф.

Водночас під час зустрічі міністри двох країн обговорили досвід роботи органів внутрішніх справ України в умовах війни.