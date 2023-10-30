Англійською мовою вийшла книжка про геноцид українського села

У канадському видавництві McGill-Queen’s University Press вийшла книжка Вільяма Нолла «Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920-30 років».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

Видання написане на основі усних свідчень українських селян, що були зібрані під час експедиції у 1993-1995 роках. Це була одна з перших усноісторичних експедицій в Україні. Її керівник — дослідник Вільям Нолл.

«Колективізація була не лише значною подією з погляду політичної економії із життєво небезпечними наслідками, а й культурною катастрофою справді величезних розмірів. … Немає жодних сумнівів, що колективізацію в УРСР можна класифікувати як один із найбільших злочинів проти людства у XX столітті», — зазначає автор книжки.

Свідчення селян із «Трансформацій…» цитують у різних дослідженнях і виданнях. Енн Епплбом на презентації своєї книжки «Червоний голод. Війна Сталіна проти України» наголосила, що «Трансформації…» — «це унікальні джерела інформації».

Окрім того, ГО «Центр досліджень усної історії й культури» запустив онлайн-платформу «Великі трансформації» з авдіозаписами історій селян і текстовою розшифровкою з цієї експедиції. Проєкт задуманий як відкритий архів для дослідників української історії.