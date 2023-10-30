Після зустрічі на Мальті ЄС підтвердив підтримку української Формули миру

Після зустрічі на Мальті в Єврокомісії підтвердили підтримку української Формули миру.

Як передає Amazing Ukraine, про це у Брюсселі під час брифінгу для преси сказав речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмакер.

“Ми вітаємо ініціативу України організувати цю зустріч щодо української Формули миру, ми дякуємо Мальті за її прийняття. Це була зустріч за присутності до 70-ти учасників. Це підтверджує міжнародну увагу до України та потужну підтримку для справедливого й тривалого миру, а також занепокоєння глобальними наслідками російської війни”, – наголосив речник.

Він відзначив, що учасники зустрічі виявили єдність навколо принципів Хартії ООН та дотримання суверенітету і територіальної цілісності України.

Стефан де Кеерсмакер зауважив, що учасники зустрічі підбили підсумки прогресу в рамках зусиль робочої групи у Києві з реалізації окремих положень Формули миру та обмінялися інформацією щодо реалізації практичних ініціатив.