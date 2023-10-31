Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні

31 жовтня Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе засідання на тему гуманітарної ситуації в Україні, яка бореться з російською агресією.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє інтернет-видання “ГОРДОН”.

Зустріч скликали Франція та Еквадор, вона відбудеться у відкритому форматі.

У релізі йдеться, що на засіданні виступить директор відділу офісу ООН із координації гуманітарних питань Рамеш Раджасінгхам, він надасть останні дані про ситуацію в Україні, що воює. В ООН прогнозують необхідність більшої підтримки мирного населення у зв’язку з труднощами зимового періоду.

“Члени Радбезу, найімовірніше, підтвердять свої усталені позиції щодо вторгнення Росії в Україну. Очікують, що низка членів ради, зокрема Албанія, Великобританія, Мальта, США, Франція, Швейцарія та Японія, закличуть Росію вивести свої війська з міжнародно визнаної території України. Ці країни також можуть засудити Росію за продовження ударів по цивільній інфраструктурі України. Росія, найімовірніше, спростує твердження про те, що її збройні сили завдають ударів по цивільній інфраструктурі України, включно з портами й зерновими комплексами”, – повідомляє в анонсі пресслужба Радбезу.

Засідання розпочнеться о 16.00 за київським часом.