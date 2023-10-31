У Ватикані запевнили, що підтримують українську Формулу миру

Кардинал П’єтр Паролін, державний секретар Святого Престолу, висловив свою підтримку вирішенню гуманітарних питань та заявив про готовність продовжувати докладати зусилля для полегшення страждань українського народу та повернення в’язнів і дітей назад в Україну – сказав у відеозверненні учасникам наради, присвяченій мирному планові Президента Володимира Зеленського та досягненню миру в Україні, що відбувалася на Мальті.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Коментуючи цю ініціативу, попередні раунди якої відбулися в Копенгагені та Джидді, кардинал Паролін зазначив, що це «похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку» не лише через те, що спрямовані на пошук конкретних відповідей щодо виправлення шкоди, заподіяної війною, але й тому, що «заохочує нас не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів».

«Адже це саме та основоположна істина, яку Святий Престол неодноразово проголошував перед обличчям воєн, що роздирали світ у найновіші періоди історії. Заклик до миру з безпрецедентною наполегливістю поновлював Папа Франциск, як у своїх незліченних виступах, так і через дії на підтримку України», – нагадав кардинал Паролін, відзначивши, що участь представників численних держав і міжнародних організацій свідчить про те, що «ми не змирилися з трагедією, яка розгортається на наших очах, і що ми маємо мужність дивитися їй у вічі».

«Пошук рішення – це відповідальність не лише України, але й спільна відповідальність», – наголосив очільник ватиканської дипломатії.

Зауваживши, що чимало міжнародних суб’єктів докладають зусилля для того, щоб «Україна змогла захистити цілісність своєї території, забезпечити своїм громадянам безпеку та необхідні для життя речі, а також досягти бажаного миру», кардинал Паролін з жалем визнав, що до цього ще далеко.

Тому, за його словами, потрібні ще більші та креативні «зусилля на всіх рівнях», щоб долати перешкоди та відкрити шляхи, які здаються неприйнятними або неможливими.

«Беручи до уваги свою природу і місію та залишаючи політичні питання на розсуд держав, що є їхньою прерогативою, Святий Престол закликає поважати міжнародне право, особливо щодо територіальної цілісності, та заохочує всі ініціативи, спрямовані на пошук справедливого і стабільного миру в Україні», – додав він.

Щодо української Формули миру, яка є предметом розгляду конференції, Державний Секретар запевнив у підтримці Святого Престолу «у вирішенні гуманітарних питань, таких як продовольча безпека та збереження довкілля», а також у готовності «продовжувати свої зусилля, спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення в’язнів і дітей в Україну».